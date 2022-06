La tenue de la première édition du Festival Réel du 3 au 5 juin va fortement perturber la circulation autour du parc de la Feyssine, à Villeurbanne, où il est organisé. À partir de ce vendredi 11 heures une partie du boulevard Laurent Bonnevay sera fermée.

Nommée capitale française de la culture pour l’année 2022, la ville de Villeurbanne doit accueillir plus de 800 événements, dont plus de 300 spectacles. L’un des grands moments de cette année est le Festival Réel organisé du 3 au 5 juin au parc de la Feyssine par une centaine de jeunes âgés de 12 à 25 ans. De grands noms de la scène musicale comme Eddy de Pretto, Roméo Elvis ou PLK sont attendus.

Le parc de la Feyssine réserve au festival ce week-end

La tenue du festival devrait avoir des répercussions importantes sur la circulation automobile et le stationnement autour de la Feyssine à partir de ce vendredi 11 heures et jusqu’au 6 juin à 10 heures. Le boulevard Laurent Bonnevay sera ainsi fermé à la circulation et au stationnement entre les ronds-points ouest et est jusqu’à dimanche 23 heures.

Par ailleurs, l’accès au parc de la Feyssine en lui-même sera réglementé pour la durée de l’événement. Jusqu’au 6 juin à 10 heures le parc sera entièrement fermé au public et accessible uniquement aux festivaliers et la Viarhôna qui passe au niveau du parc sera déviée et la zone de la Grande Prairie, où se déroule le festival, sera inaccessible jusqu’au 13 juin.