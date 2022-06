Le célèbre Washington Post américain rend hommage à Lyon

Le célèbre Washington Post a publié le 20 mai dernier un long article de la journaliste américaine Lily Radziemski. En question : le récit d'une "chasse au trésor" dans les traboules de Lyon.

De passage à Lyon, la journaliste américaine Lily Radziemski, originaire de New York, a mené son enquête sur les traboules de Lyon. Une "véritable chasse au trésor", qu'elle raconte dans un long article publié le 20 mai dernier dans le Washington Post, un célèbre journal américain.

Un récit qui débute à la Croix-Rousse

Tout commence à la Croix-Rousse (Lyon 4e), Lily Radziemski raconte avoir vu un homme avec une valise, exaspéré de voir une traboule fermée. Agacé, il continue son chemin, à la recherche d'un autre raccourci. La journaliste explique dans son article : " Pour les touristes lyonnais, traquer les traboules et les serpenter est une activité qui s'apparente à une véritable chasse au trésor ".

Des rencontres en chemin

La suite : une enquête pour découvrir l'histoire des traboules. Révoltes des ouvriers de la soie au XIXe siècle et mouvement de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, la journaliste a rencontré Nicolas Bruno Jacquet, historien et guide-conférencier, Claude de Sars, guide-conférencier et Damien Petermann, qui a rédigé sa thèse de doctorat sur l'image de Lyon selon les guides de voyage aux XIXe et XXe siècles. Via ces interviews, la journaliste explique l'utilité des traboules.

Direction le Vieux-Lyon

Son article est une promenade qui part de la Croix-Rousse pour aller au Vieux-Lyon, avec un brin d'humour sur le tourisme à Lyon. Lily Radziemski écrit à la première personne et emmène le lecteur dans cette quête à travers les traboules de Lyon : " J'ai pensé aux sociétés secrètes, aux amants et aux multitudes de rencontres clandestines qui auraient pu avoir lieu dans ces passages ", écrit-elle. Un article à lire ici : Promenade dans le passé : le réseau des passages cachés de Lyon