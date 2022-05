Théâtre de la Croix-Rousse : "Place", ici et là-bas

C’est un spectacle franco-irakien qui se jouera au théâtre de la Croix-Rousse du 18 au 21 mai.

Pour écrire Place, l’autrice Tamara Al Saadi s’est inspirée de sa propre histoire. Elle décrit le sentiment maintes fois éprouvé par les exilés de n’être jamais au bon endroit au bon moment.

Elle nous invite à suivre les difficultés de Yasmine, une jeune Irakienne qui a fui son pays en guerre pour trouver sa place dans la société française. Son déracinement s’incarne sur le plateau par un fantasque jeu de dédoublement : il y a celle qui est ici et celle qui est là-bas. Le tout mêlant humour et émotion, Dragon Ball Z et la guerre en Irak…

Place – Du 18 au 21 mai au théâtre de la Croix-Rousse