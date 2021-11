Les 23 et 24 novembre, la Maison de la danse propose A Quiet Evening of Dance, un spectacle qui marque le retour de William Forsythe en tant que chorégraphe indépendant.

Maître absolu d’une danse qui a déconstruit la technique classique, il a révolutionné l’art du ballet en l’explorant sans cesse de différentes manières, dans des contextes surprenants afin que le public le découvre sous des angles démultipliés et réinventés.

Le programme est constitué de deux actes avec des œuvres de répertoire revisitées : Dialogue (DUO2015) et Catalogue et deux nouvelles pièces Épilogue et Seventeen/Twenty One.

Il est interprété par sept danseurs, ses fidèles compagnons de route qui nous donnent un aperçu du fonctionnement du ballet et de l’esprit de l’homme qui lui a consacré sa vie.

Le premier acte dévoile, au travers de multiples variations, sa grammaire personnelle du ballet, la précision de son travail qu’il enrichit avec la présence surprenante d’un électron libre, Rauf Yasit, virtuose de la breakdance.

Dans le second acte, il revient avec délicatesse vers la danse baroque et la musique de Rameau. Une belle soirée en perspective qui crée de grands pas entre le XVIIe et le XXIe siècle !

A Quiet Evening of Dance de William Forsythe – Les 23 et 24 novembre – Maison de la danse – www.maisondeladanse.com