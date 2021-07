Villeurbanne : les élus vont aller à la rencontre des habitants pour présenter les projets de la municipalité

Un plan de mandat 2021-2026 de 340M d'euros a été voté lundi lors du conseil municipal de Villeurbanne. Les élus vont aller à la rencontre des habitants, ces prochains jours, pour détailler leur plan d'action pour les années à venir. Avec la justice sociale, le défi climatique et la transition démocratique au centre des enjeux.

Maire depuis juillet 2020 de la 19e commune la plus peuplée de France (150 000 habitants), le socialiste Cédric Van Styvendael entend axer son mandat, jusqu'en 2026, autour de trois axes :

la justice sociale et la lutte contre les inégalités

le défi climatique

la transition démocratique

Le plan de mandat de 340M d'euros a été présenté et voté au conseil municipal lundi, lors d'un conseil municipal délocalisé aux Brosses. Lyon Capitale vous le présente plus en détails ici.

Lire aussi : Villeurbanne : justice sociale, défi climatique, transition démocratique, les axes forts de la mairie pour les 5 ans à venir

Ce plan de mandat sera détaillé auprès des habitants pendant les prochains jours. Les élus iront à la rencontre des habitants de Villeurbanne. "Après une première année de mandat marquée par la gestion de la crise sanitaire, le maire de Villeurbanne et l’équipe municipale souhaitent présenter aux habitants le travail accompli pendant ces mois de confinement, et plus particulièrement le plan de mandat élaboré dans la période. Il s’agit d’une traduction du programme municipal en un plan d’actions concrètes, jusqu’en 2026, avec un budget prévisionnel pour les financer. Ces rencontres dans la ville seront l’occasion pour les élus d’expliquer les projets de la Ville en termes de transition écologique, démocratique et sociale, de répondre à leurs questions et d’entendre leurs préoccupations", explique la ville de Villeurbanne.

Plus de 30 rendez-vous sont d'ores et déjà prévus. Plus d'informations ici.