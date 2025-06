Les festivals à ne pas manquer cet été à Lyon et ses environs

Avec l'arrivée de l'été, les festivals se multiplient à Lyon et dans ses environs. Tour d'horizon de ceux à ne surtout pas manquer.

2025, l'année des festivals à Lyon ? Cet été, la ville et ses alentours accueillent de nombreux festivals aux styles différents, pour satisfaire les goûts de tous. Grands classiques de l'été lyonnais ou nouveautés... Voici les festivals à ne pas manquer cette année.

Le rap français à l'honneur avec le festival Hypnotize

Ces vendredi 13 et samedi 14 juin, le Grand Parc de Miribel-Jonage accueille la toute première édition d'Hypnotize, un festival dédié au rap urbain français avec en tête d'affiche des gros noms comme Booba, Jok'Air, Laylow, Leto ou encore Vald. Les dernières places sont disponibles sur la billetterie.

Les Nuits de Fourvière, incontournable de l'été à Lyon

Jusqu'au 26 juillet, les Nuits de Fourvière prennent leur quartier au Théâtre Antique, comme chaque année depuis 1946. Au programme : de la musique avec Clara Luciani ce vendredi 13 juin, Ben Mazué le 27 juin, Franz Ferdinand le 1er juillet, Chilly Gonzales le 24 juillet ou encore la Lyonnaise Pomme du 15 au 17 juillet, mais aussi de la danse, du cirque et du théâtre. Pour un total (impressionnant) de 140 représentations.

L'Évasion Festival, comme à la plage

Évasion Festival revient pour sa 7e édition, les 28 et 29 juin 2025 avec une spécificité cette année : un format 100% diurne. Un événement qui offre une expérience immersive au cœur de la plage de sable blanc de l'Atol au grand Parc Miribel Jonage et de ses eaux turquoises, pour un festival les pieds dans l'eau.

Le festival propose une programmation éclectique, de la house à la techno en passant par la trance. Le programme complet est à retrouver sur le site du festival.

Le Printemps de Pérouges, classique de l'Ain

Plus grand festival de musique en open air de l'Ain, le Printemps de Pérouges revient pour sa 28e édition dans les jardins du château de Saint-Maurice-de-Rémens, demeure d'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry. Du mercredi 25 au dimanche 29 juin, retrouvez Julien Doré, Kendji Girac, Gims, Soprano ou encore l'humoriste Artus pour une expérience conviviale à 1h de Lyon.

Printemps de Pérouges @ Pozzo Live - William Garrey

Woodstower, de Miribel-Jonage à Gerland

Historiquement installé au Grand Parc de Miribel-Jonage, le festival Woodstower prend cette année pour la première fois ses quartiers au Parc des Berges à Gerland, du 17 au 20 juillet prochain. En tête d'affiche ? Les rappeurs SCH et Rilès, Bon Entendeur, Polo & Pan ou encore le DJ Vladimir Cauchemar.

"Attendez-vous à du rap percutant, de l'électro puissant, du perreo brûlant, de la shatta explosive, de la trance hypnotique et de l’euro-dance endiablée", promet l'Office du tourisme de Lyon.

Festival Woodstower, 2022 (Crédit Brice Robert)

Atr’Activ Festival, 25 DJ dans les Monts du Lyonnais

Les 27 et 28 juin prochain, les Monts du Lyonnais accueillent la 3e édition du festival Atr'Activ. Pas moins de 4000 festivaliers sont attendus dans la commune de Longessaigne pour deux jours de musique jouées par plus de 25 DJ venus des quatre coins de la France.

Jazz à Vienne

La 44e édition de Jazz à Vienne a commencé ce 26 juin et durera jusqu'au 11 juillet avec des têtes d'affiche comme Ben Harper, Thomas Dutronc, Kassav' ou GoldLink. Et en traditionnelle clôture du festival le "All night long" qui fera durer la fête jusqu'au petit matin. Plus de 200.000 festivaliers sont attendus, avec plus de 250 concerts au programme pendant deux semaines, dont les trois quarts sont gratuits.

Variété française aux Musicales du Parc des Oiseaux

La variété française à l'honneur au Parc des Oiseaux de Villars Les Dombes. Du 29 août au 14 septembre 2025, Alain Souchon, Kendji Girac, Barbara Pravi, Hoshi, Jérémy Frérot ou encore Thomas Dutronc se produiront sur scène pour la 16e édition des Musicales du Parc des Oiseaux.

Les Belles Journées à Bourgoin-Jallieu

Dans le Nord-Isère à Bourgoin-Jallieu, le festival "Les Belles Journées" accueillera Rilès, The Avener, Bigflo & Oli ou encore Caravan Palace les 5 et 6 septembre prochains. Pour prolonger encore un peu l'été.

Les Brunch Electronik pour clôturer l'été

Dernier festival de l'été, les Brunch Electronik reviennent pour la deuxième fois à Lyon les 13 et 14 septembre 2025. Après une première édition réussie en 2024, le festival accueillera cette année des grands noms de la techno et de l'éléctro comme Mind Against, Boris Brejcha, Agoria ou encore Ben Böhmer. Ambiance électrique et festive garantie tout le week-end.