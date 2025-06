Victime de violences conjugales, une femme est retrouvée morte à Villeurbanne

Une femme a été trouvée morte au domicile de l'un de ses proches à Villeurbanne, quelques heures après avoir été frappée par son compagnon. Les causes du décès ne sont pour l'heure pas établies.

Mercredi 11 juin, une femme a été retrouvée morte en matinée à Villeurbanne chez un proche qui l'hébergeait rapportent nos confrères du Progrès. Selon un message publié sur un groupe Facebook, elle serait décédée suite à des coups portés par son compagnon.

Ce dernier a en effet été interpellé la veille, mais il n'est pour l'heure poursuivi que pour violences conjugales et non pour meurtre. À ce stade des investigations, la lien entre les coups portés et la mort de la mère de famille n'est pas encore établi indiquent nos confrères.

C'est dans le 3e arrondissement de Lyon que la police est intervenue le mardi 10 juin. La victime a été blessée notamment au visage par son compagnon qui a été placé en garde à vue. Il a été par la suite placé en détention provisoire.

La victime souffrait d'une pathologie cardiaque qui pourrait être la cause du décès. Une autopsie seule permettra de déterminer la cause du décès et de déterminer les liens avec les violences subies par la victime la veille.