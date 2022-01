Villeurbanne - Handball : l'ambition affichée du VHA

Le VHA (Villeurbanne Handball Association) aspire à intégrer la galaxie des clubs qui comptent dans la métropole de Lyon. Seulement, pour y parvenir, il doit monter en première division (Starligue) et trouver les ressources économiques nécessaires.

Tony Breysse n’est pas du genre à abdiquer. Depuis sa prise de fonction à l’été 2018, le jeune président, 33 ans, du Villeurbanne Handball Association ( VHA ) passe de nombreuses heures à activer son réseau et à rencontrer élus et chefs d’entreprise afin de leur présenter les ambitions de son club. Le VHA , dont l’équipe première évolue en ProLigue (2e division), ambitionne de retrouver l’élite d’ici trois à cinq ans. “Cette année, on a un budget de 1,1 million d’euros et l’objectif est de se maintenir en ProLigue, annonce le président du VHA . Mais notre souhait est de monter et de s’inscrire dans la durée au plus haut niveau.”