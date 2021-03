Villeurbanne : des doses supplémentaires, le centre de vaccination ouvert ce week-end

L’ARS a proposé de fournir 400 doses supplémentaires à administrer ce week-end. Du coup, le centre de vaccination municipal de Villeurbanne va ouvrir exceptionnellement ce samedi 13 et ce dimanche 14 mars.

"L’ARS a proposé de fournir 400 doses supplémentaires à administrer ce week-end. Afin d’accélérer la vaccination, la ville de Villeurbanne, grâce à l’implication des pompiers du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours, s’est mobilisée pour ouvrir le centre de vaccination samedi 13 et dimanche 14 mars de 9h30 à 17h", explique la ville de Villeurbanne.



Le centre de vaccination, qui a ouvert mardi 9 mars, se situe au centre culturel et de la vie associative (CCVA), au 234 cours Emile-Zola.

La prise de rendez-vous est ouverte sur le site Doctolib.fr et par téléphone au 04 23 10 10 10.

