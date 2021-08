Villeurbanne : à la Feyssine, The Big Lebowski en plein air pour l'une des dernières séances de l'été

Capture d’écran du film The Big Lebowski. Jeff Bridges incarne « The Dude », un bon à rien sans emploi qui passe ses journées à jouer au bowling.

Au parc de la Feyssine, le film de Joel Coen sera projeté mardi 17 août en plein air. La séance est gratuite et accessible à tous.

Dans le cadre des activités estivales proposées par la municipalité de Villeurbanne, la ville a programmé une dizaine de séances de cinéma tout au long des mois de juillet et août. Mardi, c'est la dernière projection qui aura lieu dans le parc naturel urbain de la Feyssine, à l'est de la Tête d'Or.

Gratuite, la session est organisée par la mairie avec le cinéma de Villeurbanne, le Zola, et l'association Nuée d'image. Il n'y a pas besoin de réserver. En version originale sous-titrée, The Big Lebowski sera projeté à la tombée de la nuit. Il dure un peu moins de deux heures.

Le long-métrage, sorti en 1998, raconte l'histoire de l'emblématique "The Dude" de Los Angeles. Jeffrey Lebowski, fanatique de bowling, est victime d'un quiproquo et d'une supercherie avec son double homonyme. Il est le fruit de la collaboration entre Joel et Ethan Coen, les deux frères à l'origine de Fargo, True Grit ou encore No Country for Old Men.