Jeudi 7 novembre, la grande Biennale d'Art Contemporain s'associe à Only Lyon, et propose une soirée dédiée à la culture engagée et à l'excellence artistique, aux Grandes Locos.

Ouverte depuis le 21 septembre 2024, la 17ème Biennale d'Art Contemporain de Lyon s'associe à Only Lyon, afin de proposer une visite nocturne gratuite du site. La culture engagée et l'excellence artistique, seront à l'honneur de cette soirée du 7 novembre, proposée aux Grandes Locos de la Mulatière. L'occasion de profiter des oeuvres contemporaines de la Biennale, de nuit et sous un nouvel angle.

Table ronde, visites, DJ set...

Au programme de cette soirée, une table ronde sur le thème de la culture et de son impact dans la région lyonnaise, en présence, du président de la Métropole Bruno Bernard, et de celui de la Biennale d'Art Contemporain, Laurent Bayle. Une visite libre du site, suivie d'un échange exclusif avec l'artiste Olivia Funes Lastra, qui dévoilera les coulisses de son oeuvre Au delà de la mer, une rivière. Afin d'accompagner la fin de soirée, un dj set sera présent, et des stands permettront de se restaurer.

