Vigilance jaune orages et neige dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Météo France a classé en vigilance jaune la région Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 25 septembre pour des risques d'orages mais aussi d'inondations et de neige dans les Alpes.

Attention aux orages ce vendredi 25 septembre sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si le temps est encore ensoleillé, de gros nuages noirs commencent à pointer le bout de leur nez à Lyon. Météo France a classé les départements de toute la région en alerte jaune pour des risques d'orages.

En altitude, la neige commence à faire son arrivée, marquant bel et bien la fin de la saison estivale. En plus des orages, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont également en vigilance jaune pour des risques de neige, de verglas et de pluie voire d'inondations. Prudence donc sur les routes et sur les sentiers de randonnée pour celles et ceux qui profiteraient de la fin de la saison.