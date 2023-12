Vous pensiez avoir tout vu de la Fête des Lumières ? Pas si sûr ! Voici des images d'archives inédites du 8 décembre 1954.

Sur sa chaîne YouTube, l'INA (Institut national de l'audiovisuel) a publié des images d'archives de la célèbre fête lyonnaise datant de 1954. Le reportage, en noir et blanc, a été realisé à l'occasion du 100e anniversaire des illuminations. On y aperçoit notamment la place des Jacobins, la rue de Brest et la basilique Fourvière.