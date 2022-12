L'adresse du conseil de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui au 1, esplanade François Mitterrand, devrait changer au 1er janvier 2023. Une décision purement politique estime l'opposition.

Cela ne changera pas le quotidien des Auralpins, c'est certain. Mais c'est la symbolique du geste qui agace l'opposition. A l'occasion de l'assemblée plénière des jeudi 15 et vendredi 16 décembre, le groupe socialiste du conseil de la Région Auvergne-Rhône-Alpes compte interpeller Laurent Wauquiez sur sa volonté de changer l'adresse de l'Hôtel de Région.

Décision politique ?

En effet, les élus d'opposition disent avoir appris "par une communication des organisations syndicales", la décision du président de la Région de modifier l'adresse du conseil régional à compter du 1er janvier 2023. Si la mesure peut paraître anecdotique, c'est en sous-texte, une décision motivée politiquement selon l'opposition.

C'est que, actuellement, l'Hôtel de région est situé au 1, esplanade François Mitterrand. Pas franchement du goût de l'élu de droite selon les socialistes qui estiment qu'une telle décision "résulte exclusivement [d'une] volonté de tenter d'effacer de la mémoire collective un ancien président de la République". La Région de son côté explique à Lyon Capitale que cette "démarche est intervenue à la suite de la piétonisation de Cours Charlemagne". L'objectif serait ainsi "de rendre plus accessible et plus visible la Région aux usagers"

Pas de dépense supplémentaires en fournitures

Les socialistes pointent également du doigt "les dépenses engagées à la suite de cette modification". En effet, cela nécessitera "de mettre à jour tous les documents administratifs. De telles dépenses ne sont pas indispensables et contreviennent aux annonces fortes émises par notre collectivité quant à la nécessité d'un effort de sobriété." "La consigne est bien évidemment de vider les stocks de papier et d'enveloppes avant de procéder à toutes nouvelles commandes", assure la Région.