Vidéo : 1 600 emplois et une charte pour le Grand Stade

À l'occasion de l'ouverture en 2016 du Grand stade à Decines, une charte pour l'emploi et l'insertion a été signée hier. Le document regroupe l'OL, le Pôle emploi et les élus de la métropole, dont le maire de Lyon et le préfet du Rhône.

Mardi 7 juillet en fin d'après-midi, une charte pour favoriser l'emploi et l'insertion a ainsi été signée entre l'OL et les principaux acteurs du territoire, dont le maire Gérard Collomb et le préfet du Rhône Michel Delpuech.

"La charte que nous signons aujourd'hui va faire en sorte que les publics qui sont aujourd'hui éloignés de l'emploi puissent venir travailler parmi les salariés embauchés ici", a déclaré le maire Gérard Collomb avant d'annoncer que "800 emplois permanents, et 800 emplois pour l'évènementiel, en fonction des événements organisés" seront créés au Grand stade. Sur les 2000 personnes employées durant la construction du stade des Lumières, 600 emplois d'insertion destinés aux personnes "fragilisées" ont également été créés. Une plateforme a ainsi été mise en place pour le recrutement, en partenariat avec Pôle Emploi, "pour accroître l'adéquation entre l'offre et la demande" selon Jean-Michel Aulas.

Un bilan toutefois relativisé par Laurence Fautra, maire de Décines. Cette dernière a tenu à souligner que l'emploi crée par le stade "n'a pas beaucoup profité aux Décinois." En effet, seulement 31 Décinois ont participé à la construction du Grand stade, ce qui est très peu selon la maire. "Quand vous voyez une population de 27 000 et 42 000 Meyzieux et Chassieux, ce n'est pas grand-chose. Pour que les Décinois s'approprient ce projet, il faut qu'il soit intégré. Et ça passe évidemment par l'emploi." Une déclaration renforcée par le préfet Michel Delpuech, qui a rappelé "qu'il faudra aller au-delà, nous en sommes bien convaincus". La bataille de l'emploi autour du Stade des Lumières ne fait donc que commencer.

Retrouvez en vidéo le résumé de la conférence de presse du mardi 7 juillet au Grand stade.