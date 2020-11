Vent violent et orages intenses attendus cette nuit dans 5 départements de la région

Ce week-end des 7 et 8 novembre, Météo France a placé cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune en raison de rafales de vent et d'orages particulièrement violents attendus cette nuit.

De violents orages accompagnés de fortes rafales de vent sont annoncés cette nuit du 7 au 8 novembre sur la moitié Sud de la France. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, cinq départements on été placés en vigilance jaune par Météo France.

En Haute-Loire, dans le Cantal, l'Ardèche et la Drôme, des orages particulièrement intenses avec de fortes précipitations sont attendus ainsi que du vent. "Ces orages sont particulièrement intenses, précise Météo France. Ils peuvent être durables et très peu mobiles. Sous ces orages, les intensités pluvieuses sont très fortes et les quantités de pluie attendues en peu de temps peuvent atteindre ou dépasser les 100 mm." Le Puy-de-Dôme échappe pour l'instant aux orages mais est lui aussi en vigilance jaune pour un vent violent attendu cette nuit.

Dans le Sud, les départements du Gard, de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône ont été placés en vigilance orange pour des risques d'orages mais aussi par conséquent d'inondations et de crues.

Les perturbations sont attendues toute la nuit jusqu'à ce dimanche 8 novembre en fin de matinée. Prudence donc.