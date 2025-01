Pour démarrer l’année, un shopping d’hiver réconfortant

Notre sélection dans les boutiques lyonnaises

Boisson bien-être

Suite à un long séjour en Amérique latine, la jeune Lyonnaise Eva Fermeli vient de lancer sa propre marque de maté, après une campagne de crowdfunding fructueuse. Stimulant, apaisant, riche en vitamines, minéraux et antioxydants… on ne compte plus les bienfaits de cette boisson qui remplace avantageusement le café. Fabriqué dans une entreprise familiale en Bretagne, ce maté Lévitation Chaï séduit par ses associations de gingembre, cardamome, clous de girofle et baies… Existe en différents parfums, en vrac et en sachets.

Maté Lévitation Chaï neo·ka – À partir de 9,80 euros.

www.neo-ka.com

Des allumettes qui en jettent

Avec son illustration cosy et design, cette boîte d’allumettes devient un véritable élément de déco d’intérieur. De belle taille, ses allumettes sont idéales pour allumer un feu de cheminée ou une bougie profonde, et vous plonger dans une ambiance cocooning au cœur de l’hiver. Une fabrication artisanale et originale de la marque familiale anglaise Archivist Gallery.

Boîte d’allumettes – 10 euros.

Little Liamone – 8, quai de la Pêcherie, Lyon 1er

Chic en toutes circonstances

Ce gilet sans manche de la toute nouvelle collection Skidress s’impose comme un indispensable de votre garde-robe hivernale. À effet fausse fourrure, il allie confort, chaleur et élégance, et se porte aussi bien en mode casual à la maison que pour parfaire une tenue chic. Chaque détail a été soigneusement étudié : une doublure douce et chaude, un col montant sophistiqué et des poches latérales bien pratiques.

Gilet sans manche Céline – 169 euros.

Skidress – 15, quai Tilsitt, Lyon 2e

Smart – 40, rue Juliette-Récamier, Lyon 6e

Les pieds au chaud

Exit les pantoufles ringardes et les chaussettes d’intérieur trouées. Si vous souhaitez garder les pieds au chaud chez vous tout en restant élégant, ces chaussons-chaussettes sont faits pour vous. En laine épaisse, douce et isolante, ils ont une semelle antidérapante dont la forme s’inspire de celle de Neil Armstrong lors de ses premiers pas sur la Lune ! Coup de cœur pour le motif caviar, qui se décline en trois coloris, prouvant que confort et style ne sont pas incompatibles !

Chaussettes d’intérieur – 39 euros.

Mes Chaussettes Rouges – 49, rue Franklin, Lyon 2e

Le kit qui vous fera fondre

Ce coffret de la marque Mons contient tout le nécessaire pour préparer une fondue goûteuse et réconfortante : un sachet de fromage Mons, du vin blanc pour aromatiser votre fondue dans les bonnes proportions grâce au verre doseur, sans oublier une grande cuillère en bois percée en son centre, afin de bien fouetter votre mélange et le rendre aéré et onctueux. N’hésitez pas à vous faire plaisir en la dégustant avec le vin blanc restant !

Coffret fondue – À partir de 31,90 euros.

Fromagerie Mons – Lyon 1er, 2e, 3e, 4e et 8e

Parenthèse bien-être

Conçue par la Lyonnaise Astrid Trétiakoff après sa grossesse, Mama Birth est une jeune marque de soins holistiques bio pour femmes enceintes, mamans et bébés, mais qui convient évidemment à tout le monde. Formulés avec du sel d’Epsom, de la rose de Damas, de la camomille et de l’argousier, ces sels de bain favorisent le relâchement des muscles, la récupération, l’hydratation, la relaxation… Une expérience sensorielle inédite pour se ressourcer dans un bon bain et lâcher prise.

Sels de bain – 27,95 euros le pot de 250 grammes.

mamabirth.fr

Plaid chic et pratique

Matelassé, douillet à souhait, ce superbe plaid en coton s’invite dans toutes les pièces de la maison : en couvre-lit dans la chambre, en décoration sur votre canapé ou un fauteuil, et bien sûr sur vous où que vous soyez pour vous sentir bien au chaud. Outre son design épuré, on craque pour ses couleurs franches et ses coutures faites à la main. Si vous souhaitez changer d’ambiance, n’hésitez pas à le retourner afin de profiter de son côté uni couleur sable.

Plaid carré Twist – 290 euros.

La Maison Craie craie – 17, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Un pouf qui a de l’assise

Voilà plus de 20 ans que la marque Muskhane travaille de manière équitable et responsable avec des artisans népalais pour la fabrication de ses objets en feutrine. Tel ce superbe pouf, qui fait aussi bien office d’objet de décoration que d’assise nomade. On l’aime pour sa couleur naturelle, sa matière qui s’adapte à chaque morphologie, son assise stable à la fois ferme et moelleuse et sa forme ronde et épurée. Idéal pour se poser au coin du feu, autour d’une table basse et profiter d’un vrai moment de détente et de convivialité.

Balle pouf – 145 euros en petit format, 279 euros en grand format.

Muskhane – 35, rue Auguste-Comte, Lyon 2e