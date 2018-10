Vélo'v VS trottinette Lime, qui est le moins cher à Lyon ?

Les trottinettes électriques Lime-S ont envahi les rues de Lyon. Face aux nouveaux Vélo'v avec stations, qui est le moins cher ?

Un bus qui tarde à arriver, un métro en panne, ou simplement l'envie de faire son trajet à l'air libre : les Lyonnais peuvent aujourd'hui choisir de louer un vélo ou une trottinette. D'un côté, nous retrouvons les Vélo'v qui ont bénéficié de nombreuses nouveautés cet été, mais gardent le concept de stations, et de l'autre, les trottinettes électriques de Lime qui sont présentes sur les trottoirs de la ville. Dans les deux cas, il est simple de louer les deux roues, il suffit de télécharger l'application Vélo'v ou Lime, puis de déverrouiller l'engin de son choix d'un simple clic. L'application Lime permet également de géolocaliser et trouver les trottinettes posées n'importe où. On passera sur la différence fondamentale entre un vélo et une trottinette, l'idée est de pouvoir se déplacer facilement sans avoir recours à une voiture ou les transports en commun. Néanmoins, quand les Vélo'v demanderont un peu d’énergie pour avancer, les trottinettes électriques qui peuvent monter jusqu'à 24 km/h ne permettront pas de faire un minimum d'exercice. Vient alors tout l'enjeu de ce comparatif : le prix !

Pour Lime, lors de chaque location, le déverrouillage de la trottinette est facturé 1 euro, puis la location coûte 15 centimes par minute. Dès lors, un trajet de 10 minutes sera facturé 2,5 euros. Pour 30 minutes, il faudra payer 5,5 euros. Une heure de location coûtera 10 euros.

Côté Vélo'v, les choses sont plus complexes et les tarifs nombreux. Le ticket un trajet avec 30 minutes offertes est à 1,8 euro (la demi-heure supplémentaire est à 1,5 euro). Un trajet de 10 minutes coûtera donc 1,8 euro, même tarif pour 30 minutes, enfin une heure sera facturé 3,3 euros. En parallèle, le ticket une journée est à 4 euros (avec 30 minutes offertes pour chaque trajet). Pour les abonnés qui payent 31 euros par an, nous retrouvons toujours 30 minutes offertes pour chaque trajet (45 minutes pour les titulaires de carte type Técély, Oura...). La première demi-heure supplémentaire est là encore facturée 1,5 euro. Face aux prix des locations d'une trottinette Lime, l'abonnement Vélo'v est rapidement rentabilisé, encore pour les 14-25 ans qui ne paye que 16,50 euros par an. Dès lors, en matière de prix, c'est bien Vélo'v qui reste le moins cher. Le service marque également des points sur l'accessibilité puisqu'il reste ouvert 24h/24, 7 jours sur 7. Les trottinettes de Lime sont retirées chaque nuit de 21h à 6h.