Vélo : les contrôles des cyclistes ont commencé à Lyon

Comme nous l'annoncions mardi, les policiers ont commencé à contrôler les cyclistes dans les rues de Lyon. Pour l'instant, le maître mot est pédagogie, mais les avertissements ne sont pas toujours tendres.

Cours Gambetta à Lyon, des policiers regardent attentivement les cyclistes qui passent et scrutent le moindre détail : passage au feu rouge, phares, circulation entre les files de voitures... Au moindre écart, ils arrêtent les cyclistes et expliquent qu'ils verbaliseront bientôt avec plus ou moins de pédagogies selon plusieurs témoignages que nous avons recueillis ce mercredi soir. Parfois avec un peu de zèle, puisque dans certains cas, les cyclistes ne sont pas obligés d'emprunter les aménagements qui leur sont dédiés si on s'en réfère à l'article R431-9 du Code de la route "l’obligation d’emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l’autorité investie du pouvoir de police". En effet, le passage par une voie dédiée est obligatoire si le panneau avec le pictogramme vélo est rond (avec parfois l'impossibilité de le faire à cause d'autres usagers de la route qui peuvent l'obstruer). Si le panneau est carré, aucune obligation.

Dès mardi, nous annoncions le lancement de cette opération à Lyon. “Ces actions vont s’étaler sur plusieurs mois et commencer par des actions de prévention et d’information sur le terrain rappelant à tous les usagers de la route, et plus particulièrement aux cyclistes, la nécessité de respecter le Code de la route. Une attention particulière sera portée aux infractions commises par les moyens motorisés (automobilistes, motards, cyclos) qui mettent en danger les cyclistes”, avait précisé la préfecture du Rhône.

La direction départementale de la Sécurité publique du Rhône prévient : "Après ces actions de prévention, des actions de verbalisation des cyclistes avec alternatives aux poursuites seront organisées puis des opérations de verbalisation qui donneront lieu à des convocations devant le tribunal de police".

Ce mercredi soir et les prochains jours, l'objectif est "de rappeler à tous les usagers de la route, et plus particulièrement aux cyclistes, la nécessité de respecter le Code de la route". Ironie, alors que les policiers étaient tournés vers les vélos, quelques centaines de mètres plus loin, ce n'étaient pas les voitures stationnées en double file sur les aménagements dédiés aux vélos qui manquaient.