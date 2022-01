L'hippodrome du Carré de Soie à l’heure du Prix d’Amérique 2022 (vidéo)

Lors de son passage sur le plateau de 6 minutes chrono, le patron des hippodromes de Lyon, Lionel Chosson a livré le programme des festivités prévues ce dimanche 30 janvier au Carré de Soie, à l’occasion du Prix d’Amérique 2022.

Tout au long de l’année, les hippodromes de Lyon (Bron-Parilly et Vaulx-en-Velin La Soie) organisent « 70 réunions » ce qui représentent « 5000 chevaux qui viennent concourir sur des courses qui sont diffusées en permanence sur Equidia », indique Lionel Chosson le directeur des hippodromes de Lyon. Ce sont des enjeux importants car on participe au fonctionnement de la filière hippique française. Cela représente quelque 10 milliards d’euros du chiffre d’affaires de prises de pari. »

Ce dimanche à la Soie, les habitants de la Métropole de Lyon vont pouvoir suivre le Prix d’Amérique 2022 comme s’il y étaient. « Chaque année, le dernier dimanche de l’année se retrouvent les meilleurs trotteurs français et mondiaux, rappelle Lionel Chosson. 18 partants vont s’affronter à Paris-Vincennes avec notamment Face Time Bourbon qui est actuellement le meilleur trotteur sur la place. » Et de poursuivre : « Il va tenter de gagner une 3e fois le Prix d’Amérique. On espère qu’il sera encore au rendez-vous cette année. »

L'hippodrome du Carré de Soie qui s'étend sur 16 hectares et dont la tribune peut accueillir jusqu'à 2 000 personnes dans les gradins, a prévu un programme alléchant de 14h30 à 19h00. « L’hippodrome sera pavoisé aux couleurs des Etats-Unis, de nombreuses animations sont prévues (tours en voiture suiveuses, visites des coulisses, jeux de plateau, maquillage aux couleurs du drapeau américain pour les plus jeunes…), se réjouit Lionel Chosson. On va également offrir des écharpes, des casquettes, des bonnets et des drapeaux et notre speaker sera présent pour mettre l’ambiance."

Pour plus d’informations : https://www.leshippodromesdelyon.fr/