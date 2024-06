Vaulx-en-Velin : cinq personnes interpellées sur un point de deal

Cinq personnes, deux vendeurs et trois acheteurs ont été interpellées le 29 mai dernier à proximité d'un point de deal de Vaulx-en-Velin.

C'est au cours d'une enquête sur un point de deal situé rue Lounès Matoub à Vaulx-en-Velin que les policiers ont procédés aux différentes interpellations. Après avoir identifié deux individus défavorablement connus des services de police comme étant des vendeurs, le 29 mai dernier les enquêteurs ont interpellé un acheteur de 19 ans ainsi qu'un couple de 21 et 22 ans.

Les trois acheteurs étaient en possession de cannabis lors de leur interpellation. Ils ont été placés en garde à vue. Le plus jeune des clients était laissé libre avec une composition pénale. Le couple a également été remis en liberté, la femme sans poursuite et l'homme avec une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité.

Les deux vendeurs interpellés

Dans le même temps, les forces de l'ordre ont également interpellé les deux vendeurs préalablement identifiés et toujours présent à proximité du lieu de la transaction. Les deux hommes de 22 et 26 ans ont également été placés en garde à vue. Une perquisition menée chez le plus jeune amenait à la découverte de 48 grammes de résine de cannabis, de 895 grammes de cannabis et 4800 euros en liquide.

Les deux hommes ont été présentés au parquet de Lyon le 31 mai en comparution immédiate. L'homme de 26 ans a été laissé libre en attente de son jugement tandis que celui de 22 ans a été placé en détention provisoire.

