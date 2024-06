Le réseau TCL impacté par le Critérium du Dauphiné ce jeudi

La course cycliste passera dans la métropole de Lyon ce jeudi 6 juin, impactant le réseau TCL sur les communes de Givors, Corbas et Saint-Priest.

Ce jeudi 6 juin, la 5e étape du Critérium du Dauphiné reliera Amplepuis à Saint-Priest, dans la métropole de Lyon. La course cycliste, qui a débuté ce dimanche 2 juin, traversera également les communes de Givors et de Corbas.

A Saint-Priest la circulation sera coupée sur une partie de l’avenue Jean Jaurès et aux alentours de la zone d’arrivée également. Ainsi, la ligne de tramway T2 et les lignes de bus des secteurs traversés seront impactées une partie de la journée.

Un retour à la normale en fin d'après-midi

De 7h45 à 15h20 environ, la ligne T2 circulera uniquement de Hôtel de Région Montrochet à Porte des Alpes. Par la suite la ligne circulera à nouveau sur l'ensemble de son itinéraire en direction de Saint-Priest Bel Air à 15h20 puis en direction de l'Hôtel de Région Montrochet à 16h26.

A Givors, les bus 78 et 80 circuleront sur une partie de leur itinéraire entre 11h 30 et 14h30 et la ligne 81 sera déviée. A Saint-Priest, C25 et 62 seront déviées toute la journée et les lignes 50 et 50 express seront limitées. Enfin, à Corbas, les lignes 54, 76, 87, et ZI1 seront susceptibles d’être déviées une partie de la journée.

Pour plus de détails, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page dédiée sur le site des TCL.