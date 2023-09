Ce samedi, Villeurbanne commémorait le 79e anniversaire de l'Insurrection de la ville à la fin de la Seconde Guerre mondiale.*

Le maire de la ville Cédric Van Styvendael, (PS-PCF-Les Verts) et le député Gabriel Amard (LFI) étaient présents sur l'Esplanade Geneviève Anthonioz de Gaulle, à Villeurbanne, pour prendre part à cet hommage.

2 septembre 1944.



Souvenir du mouvement populaire d’insurrection des 24, 25 et 26 août 1944. Gloire aux groupes résistants locaux !



*L'insurrection de Villeurbanne de 1944 est un événement majeur de la Seconde Guerre mondiale en France. Elle s'est déroulée du 27 au 30 août 1944, lorsque les forces de la Résistance française et des FFI (Forces françaises de l'intérieur) ont pris les armes contre l'occupant allemand et les collaborateurs locaux. Cette insurrection visait à libérer la ville de Villeurbanne, située près de Lyon, des forces d'occupation nazies. Les combats furent acharnés dans les rues de la ville, causant des pertes humaines importantes des deux côtés. Finalement, les résistants et les troupes alliées parvinrent à chasser les Allemands de Villeurbanne, contribuant ainsi à la libération de Lyon et à la fin de l'occupation nazie en France.