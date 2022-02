Pour la deuxième semaine des vacances de février, découvrez des activités à faire en famille à Lyon. Pour les tout-petits et même les ados.

En famille au Musée de l'imprimerie

Jusqu'au 24 février, les équipes du musée proposent trois ateliers dédiés aux 6-13 ans. La première s'inspire de l'exposition temporaire Afficher ses convictions ! et propose aux enfants de créer leur propre affiche. La deuxième mercredi 23 février, sur le thème, Réinvente ton présent, encourage les jeunes à découvrir le métier de graphiste. Enfin, le dernier invite, le jeudi 24 février, les enfants à s''essayer à la sérigraphie. Une technique d'impression facile à prendre en main qui leur permettra de créer et imprimer leur propre motif.

Musée de l'imprimerie et de la communication graphique (Lyon 2).

Plus d'infos : https://www.imprimerie.lyon.fr/fr/actualite/les-vacances-dhiver-au-musee

Un spectacle pour les tout-petits

La maison des jeunes et de la culture du Vieux-Lyon propose quatre représentations sur deux jours d'un spectacle (30 min) pour les 1-6 ans. Petite forêt, les 22 et 23 février à la salle Léo-Ferré, met en scène une forêt en hiver. Petit à petit, les arbres et les animaux s'éveillent... Un spectacle conçu par Lorette Zitouni pour la compagnie Lilaho.

Salle Léo-Ferré à la MJC du Vieux-Lyon.

Plus d'infos : http://www.mjcduvieuxlyon.com/evenements/petite-foret-spectacle-jeune-public

Qui est né en premier, l'oeuf ou la poule ?

La compagnie Malin pour mon âge propose plusieurs représentations de son spectacle jeune public Tout commence avec un œuf (dès deux ans). À voir les 22, 23 et 24 février à 10h et à 15h à la salle des Rancy de la maison pour tous (Lyon 3).

"Des histoires sur la quête du bonheur. Qui de l’œuf ou de la poule est né en premier ? La réponse est dans le livre… En l’ouvrant le décor se transforme, la réalité bascule et l’histoire commence... Ainsi, un œuf, perdu dans la mer, voyage à la recherche de sa poule. Dans sa quête il va découvrir le monde et ses habitants et habitantes de plumes et de poils, de becs et de crocs. Certaines questions se suffisent à elles-mêmes et n’attendent pas de réponse… Qui de l’œuf ou de la poule ? Peu importe, l’important c’est l’amour".

Salle des Rancy à la maison pour tous (Lyon 3).

Plus d'infos : https://www.salledesrancy.com/culture/spectacle-jeune-public-2021-2022

Du théâtre pour enfants

Découvrez Le fabuleux voyage de la fée Mélodie (dès 3 ans) avec le Théâtre Comédie Odéon, du 21 au 26 février à 15h. Dans un voyage interactif, la fée de la musique Mélodie part à la recherche de son "la" perdu. Un périple et des rencontres extraordinaires mêlant théâtre, chant, ombres et illusions. Dans ce ciné-théâtre jeunesse, il faudra quand même faire attention à l'Ogre de barbarie...

Théâtre Comédie Odéon (Lyon 2).

Plus d'infos : https://www.comedieodeon.com/spectacle/le-fabuleux-voyage-de-la-fee-melodie/

Des activités au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation

Le 23 février et le 27 février, les enfants dès 7/8 ans pourront découvrir la vie quotidienne d'enfants de leur âge au moment de la Seconde guerre mondiale. Une autre occasion aussi pour voir Lyon sous un autre jour. Toujours dès 7 ans, le 24 février, parents et enfants vont explorer les collections permanentes du musée, tester les moyens de communication de l'époque et déchiffrer des codes secrets !

Pour les plus grands à partir de 12 ans, un escape game permettra de parcourir les archives du musée, toujours sur le thème de la vie quotidienne.

Centre d'histoire de la résistance et de la déportation (Lyon 7).

Plus d'infos : https://www.chrd.lyon.fr/musee/evenement/vacances-dhiver

À lire aussi : les 10 exposition à ne pas manquer à Lyon pendant les vacances de février.