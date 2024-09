Les vice-présidentes Laurence Boffet (à gauche) et Laurence Boffet se sont exprimés à la presse, en fin de matinée. (@NB)

Pendant que quelque centaines de manifestants étaient rassemblés devant la Métropole de Lyon, ce lundi 30 septembre, deux vice-présidentes ont défendu les projets et choix métropolitains.

"N'importe qui dans cette Métropole a le droit d'exprimer son sentiment, son impression, ses préoccupations". Pendant la pause du conseil métropolitain, qui se tient ce lundi 30 septembre, la vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge du commerce, Emeline Baume, a réagi à la mobilisation du collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon. Aux côtés de Laurence Boffet, vice-présidente en charge de la participation citoyenne.

Pour rappel, environ 180 personnes selon la préfecture et 500 selon les membres du collectif ont manifesté leur mécontent vis-à-vis des projets de réaménagement urbain menés par la Métropole de Lyon. Et notamment celui de Zone à trafic limité en Presqu'île.

"L'ensemble des parcs publics restent accessibles. Aujourd'hui, ils ne sont pas pleins, reprenait Laurence Boffet. Ils sont en dehors de la Zone à traffic limité (ZTL). Il y a aussi cette concertation qui permet d'affiner qui seront les ayants-droit. Tout ça reste ouvert, y compris les demandes pour le parking des artisans de façon privilégiée, etc. L'idée est de permettre à ceux qui n'ont pas d'autres choix que de venir en voiture puissent continuer de le faire."

Les commerçants de la Presqu'île, un sujet majeur

Quant à la perte de chiffre d'affaires que pourrait engendrer une baisse de la fréquentation - dénoncée par le collectif mobilisé -, Emeline Baume pense qu'il faut "interpeller notre nouveau gouvernement. Face à la concurrence déloyale de certaines plateformes d'e-commerce, qui impacté le chiffre d'affaires d'une grosse partie des commerçants et commerçantes de la Presqu'île". Et conclut : "Nous, nous travaillions pour garantir l'accessibilité des clientes et clients au commerce."

Les aménagements urbains dans les autres villes du Grand Lyon, pour certains contestés par un ou plusieurs des 27 collectifs mobilisés, doivent être fait selon Laurence Boffet : "La responsabilité du territoire, c'est de l'adapter. Si on ne le fait pas, on va nous le reprocher dans un, deux, trois, cinq ou 10 ans."

