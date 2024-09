La Biennale d'Art Contemporain de Lyon revient pour sa 17ème édition

La Biennale d'art Contemporain de Lyon qui se tiendra du 21 septembre prochain au 5 janvier, revient pour sa 17ème édition dans neufs lieux emblématiques de la ville.

Sous le nom de "Crossing the water", autrement dit "la voix des fleuves", ce sont 78 artistes internationaux, qui se sont vus conviés cette année à la Biennale de Lyon, afin de répondre au double thème choisi.

L'événement artistique majeur en France et à dimension internationale, présent depuis 1991 dans notre cité des Gones, a cette année décidé de combiner deux thèmes dans les 9 lieux proposés. Les artistes sont invités à évoquer, interroger, poursuivre le sujet des relations qui se nouent et se délient entre les êtres et avec leur environnement.

Les neufs lieux où trouver la Biennale de Lyon

Cette année, l'un des principaux sites de la Biennale se trouve à la Mulatière dans les Grandes Locos, anciennement dédié à l'entretien et à la réparation des flottes de trains de fret qui parcouraient la France. Autres sites importants, la Cité Internationale de la Gastronomie du Grand Hôtel Dieu en plein centre ville de Lyon, Le musée d'Art Contemporain de Lyon, ou encore l'Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne.

Parmi les lieux restants, nous pouvons citer le Musée des Beaux-Arts et son jardin, la fondation Bullukian, le Musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Gal, le parking LPA Saint Antoine, et la station du métro B de la gare Part-Dieu, de quoi régaler les amoureux d'art contemporain.

Lien vers la billetterie : https://www.labiennaledelyon.com/billetterie