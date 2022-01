Une violente rixe éclate lors d'un match de foot à Vaulx-en-Velin, plusieurs blessés à déplorer

En marge du match de football opposant Vaulx-en-Velin à Craponne, en U17, ce samedi 22 janvier, de violents affrontements auraient éclatés après l'expulsion du gardien vaudais.

À la fin du match organisé à l'occasion de la coupe du Rhône, des Craponnois auraient été pris pour cible alors qu'ils tentaient de regagner les vestiaires. Selon les informations du Progrès, ils auraient été victimes d'un guet-apens et pris pour cible par des jets de chaises et de pierres. Des heurts si violents que les joueurs de Craponne ont dû être exfiltrés et une cellule psychologique a été mise en place.

Selon nos confrères, les quelques blessés à déplorer ont été transportés à l'hôpital en vue de nouveaux examens.

De lourdes décisions devraient être prises par les clubs et un bureau extraordinaire se réunit lundi 24 janvier à l'US Vaulx-en-Velin pour déterminer les sanctions à venir.