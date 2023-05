Une tribune, signée par le maire de Lyon, dénonce la politique culturelle de Laurent Wauquiez

Une nouvelle tribune dénonce la politique culturelle de Laurent Wauquiez à la tête de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Quelques jours seulement après une tribune publiée dans le journal Le Monde, signée par plusieurs ex-ministre de la Culture, 200 élus signent un nouveau texte publié chez Télérama dénonçant la politique culturelle menée par Laurent Wauquiez dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Signée notamment par le maire de Lyon, Grégory Doucet, et par plusieurs membres de son conseil municipal, la tribune un "silence [qui] s'est érigé en mode de gouvernance".

"Le silence s'est érigé en mode de gouvernance"

"Il est incompréhensible qu’à ce jour aucune visibilité n’ait encore été donnée sur l’usage des quatre millions d’euros de coupes budgétaires effectuées en 2022 sur une centaine de structures culturelles du territoire", dénoncent ainsi les 200 élus dans le texte, ajoutant : "Les propositions d’attribution de subventions sont communiquées par voie de presse, avant même d’en informer les structures concernées, avant même d’être présentées aux élus en commission culture, avant même d’être passées au vote à l’assemblée régionale."

Si l'on retrouve des élus de gauche parmi les signataires, plusieurs députés et conseillers municipaux Renaissance sont également associés au texte. Des personnalités locales comme le maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael ou les conseillers municipaux "Progressistes et Républicains", David Kimelfeld et Georges Képénékian sont également signataires.

Pour rappel, de nouvelles baisses de subventions ont été votées ce vendredi en commission régonale, notamment pour l'Institut Lumière ou le centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape.