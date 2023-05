La journaliste Salomé Saqué en dédicace à Lyon ce vendredi

L'autrice et journaliste, Salomé Saqué, sera à la Fnac Bellecour à Lyon vendredi 12 mai à 17 heures pour une rencontre sur son livre Sois jeune et tais-toi.

La journaliste Salomé Saqué présentera son livre, sorti en librairie le 22 février dernier, Sois jeune et tais-toi, à la Fnac de Bellecour à Lyon dès 17 heures, ce vendredi 12 mai. Dans ce livre, l'autrice évoque le regard de la société sur les jeunes et essaye de déconstruire le mythe autour de la jeunesse. En résumé, l'Ardéchoise donne la parole à tous ces jeunes qui "ont rarement voix au chapitre". "C'est la raison pour laquelle j'ai voulu leur donner la parole, dans cette enquête afin de raconter les difficultés auxquelles ils font face et de montrer les solutions qu'ils proposent pour garder espoir en l'avenir".