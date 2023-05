Des scientifiques lyonnais alertent sur l'urgence climatique

La statue « Ensemble pour la paix et la justice » a été choisie pour dénoncer l’inaction des dirigeants face au réchauffement climatique.

Des scientifiques lyonnais ont bandé les yeux d'une statue au parc de la Tête d'Or pour dénoncer la "cécité" des gouvernants face au changement climatique.

"Nous sommes atterrés par la cécité de nos dirigeants face aux conséquences du dérèglement climatique et écologique, annoncées depuis des décennies par la communauté scientifique internationale." A Lyon, comme partout dans le monde, des scientifiques entrent "en rébellion" pour demander "à nos dirigeants politiques d'ouvrir les yeux et de ne plus mentir aux citoyens".

Dimanche 21 mai, le collectif a participé à l'action mondiale "Statue Sunday", lancée par le mouvement international Scientist Rebellion. Ils ont ainsi bandé les yeux des statues de l'œuvre "Ensemble pour la paix et la justice" située au parc de la tête d'Or et inaugurée en 1996 à l'occasion du sommet du G7 de Lyon. Le collectif entend dénoncer la "la responsabilité et la cécité des pays du G7 sur le changement climatique".