Une soirée dédiée à la mode éthique lyonnaise le 24 avril à Lyon 

La Métropole de Lyon et l’association The Greener Good organisent une soirée dédiée à la mode éthique le 24 avril à la Chapelle de la Trinité.

Pour célébrer les dix ans du mouvement international Fashion Revolution, qui prône notamment une mode plus éthique et plus respectueuse de l’environnement, la Métropole de Lyon et l’association The Greener Good co-organisent une soirée dédiée à la mode éthique lyonnaise le 24 avril à la Chapelle de la Trinité, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Activités, conférence et défilé

De 18 heures à 22 heures, la Chapelle de la Trinité accueillera un marché de créateurs et d’artisans locaux "engagés dans la transformation de la filière textile lyonnaise." Une conférence sur la mode éthique se tiendra également dès 19h30, ainsi qu’un défilé organisé avec l’aide de l’Opéra de Lyon.

" À travers cette soirée, nous sommes ravis de mettre en lumière les savoir-faire de femmes et d’hommes engagés sur toute la chaîne de valeur du textile responsable", a déclaré Émeline Baume, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à l’économie.