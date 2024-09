À Bron, trois individus interpellés durant une vente de stupéfiants 

Trois individus ont été interpellés le 16 septembre en pleine transaction de trafic de drogue. De la kétamine, du LSD et du cannabis ont été saisis chez eux.

Le 16 septembre dernier, après une longue surveillance, trois individus ont été interpellés à Bron, dans l’Est lyonnais, en pleine transaction d’un trafic de drogues. D’après une information du Progrès, la police avait été informé d’un trafic de stupéfiants rue André-Philip, dans le 7e arrondissement de Lyon. La surveillance révélait alors que les chargements avaient lieu à Bron, dans le secteur du Petit Parilly. Ils ont été placés en garde à vue.

Les domiciles des trois individus ont été perquisitionnés, ainsi que la voiture utilisée pour le trafic et un box. Plusieurs drogues ont été saisies, dont 747 grammes de kétamine, 940 grammes de cannabis, 460 buvards de LSD et 289 grammes de MDMA. 3 000 euros, une arme de poing et des munitions étaient également découverts.

Les suspects, âgés de 24 à 29 ans, ont reconnu les faits. Le premier servait de nourrice, le second de livreur et le troisième de réapprovisionner. Ils ont été présentés au parquet en vue d’une comparution immédiate.