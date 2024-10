Photo d’illustration TER à la gare de la Part-Dieu à Lyon. (Photo Antoine Boureau / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Une partie du service a repris sur la ligne TER 10 entre Lyon et Givors uniquement, après les inondations de la semaine passée.

Après les intempéries et inondations survenues en fin de semaine dernière, notamment le jeudi 17 octobre dans le Rhône, d'importants dégâts sur les axes routiers et ferroviaires ont été relevés à Givors. Ce lundi 21 octobre, la circulation des TER de la ligne 10, entre Lyon et Givors, a repris partiellement.

Elle était interrompue depuis les crues de la semaine passée. Sur la section de Givors à Saint-Etienne, en revanche, la circulation n'a pas reprise. "Il n'y a pas de cars de substitution mis en place", précise également la SNCF.

"Les dégâts sont importants. Le diagnostic des travaux à réaliser s’est poursuivi tout le week-end et continue cette semaine. Nous aurons plus de visibilité sur les délais de réparation dans le courant de la semaine, une fois le diagnostic terminé", poursuit la SNCF sur le réseau social X.

👉 La circulation des trains a repris partiellement entre Lyon et Givors lundi 21 octobre.

