Intempéries : le maire de Givors demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

Après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la commune de Givors jeudi 17 octobre, son maire, Mohamed Boudjellaba, a formulé auprès de l’État une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Le Rhône a connu des intempéries d’une rare ampleur jeudi 17 octobre. Ce vendredi, les établissements de 51 communes du département sont restés fermés en raison des intempéries, notamment à Givors qui a connu de gros dégâts. Dans ce contexte, le maire de la commune, Mohamed Boudjellaba, a signé une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de l’État.

Une reconnaissance "la plus rapide possible"

Sur son compte X (ex-Twitter), Mohamed Boudjellaba explique faire "tout ce qui est en (son) pouvoir pour que cette reconnaissance par l'Etat soit la plus rapide possible, et que les sinistrés puissent être indemnisés." Et d’ajouter : "Sur le terrain et en cellule de crise, je suis aux côtés des habitants, inconditionnellement, pour que vive la solidarité."

C’est dans ce contexte que le ministre des Transports, François Durovray, est attendu cet après-midi à Givors pour constater les nombreux dégâts. Ce vendredi, l’A47 est par ailleurs en partie rouverte entre le Rhône et la Loire. Les voitures peuvent circuler entre les sorties 11 et 15, les sorties 12 et 13 sont quant à elle fermées pour empêcher l'accès à Rive-de-Gier, particulièrement frappée par les inondations.