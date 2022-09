Une rentrée à vélo : le point sur les aides à Lyon

Dans le Grand Lyon, il est possible de bénéficier d'aides de l'Etat et de la Métropole pour l'achat d'un vélo effectué avant le 31 décembre. Explications.

S'équiper d'un vélo pour arpenter les pistes cyclables lyonnaises est une idée de résolution vertueuse en cette rentrée. Des aides à l'achat proposées par la Métropole et l'Etat peuvent faire la différence, à l'heure où l'inflation continue d'impacter le budget quotidien. D'abord, la loi Pouvoir d'achat, votée le 25 juillet et valable jusqu'au 31 décembre, propose une aide allant de 40% à 100 % de la valeur du vélo pour les particuliers, selon leur revenu fiscal de référence et le type de vélo souhaité : classique (mécanique), à assistance électrique, vélo-cargo, vélo pliant, triporteur, etc. En cas de mise au rebut d'un véhicule polluant, c'est à dire disposant d'une vignette Crit'Air 3, 4, 5, ou non classé, une prime à la conversion peut être attribuée entre 1 500 et 3000 €. Elle est accordée pour l’achat d'un vélo à assistance électrique neuf ou d'occasion, en échange de la mise au rebut.

Une aide de la Métropole rétroactive

Côté Métropole, la Prime vélo 2022 diffère par rapport à 2021, puisque l'aide est augmentée, jusqu'à 800 euros pour les vélos cargos, familiaux et handbikes, sous conditions de revenus également. L'aide est aussi rétroactive : il est possible d'en bénéficier pour les achats réalisés entre le 1er et 31 décembre 2022. Elle s'étend cette année aux vélos mécaniques d'occasion reconditionnés, sous réserve que le vélo n'excède pas une valeur de 150 €. Il est possible de faire sa demande d'aide jusqu'au 31 janvier 2023, et de simuler directement sa demande via un site dédié. Onze communes de la Métropole proposent par ailleurs leur aide : Dardilly, Ecully, Feyzin, Givors, Grigny, Irigny, Oullins, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-lès-Lyon et Saint-Genis-Laval.

Prêt gratuit pour les étudiants

Pour les habitants du Grand Lyon en situation de handicap, les aides permettent d'acheter un vélo adapté grâce à une aide allant jusqu'à 90% de la valeur du vélo, soit jusqu'à 2 000€ de l'Etat, et jusqu'à 800€ de la Métropole.

Pour les étudiants et jeunes en insertion professionnelle, le dispositif Free Velo'v de la Métropole propose de prêter gratuitement un Vélo'v. Quel que soit le niveau de ressources, il est possible d'en profiter pour une période allant de trois mois à un an.