A Villeurbanne, le budget participatif à l'heure des choix

Ce 3 septembre marque le dernier jour de la réunion de la commission citoyenne du budget participatif villeurbannais. Au total, 150 projets doivent être évalués.

C'est l’heure du choix : les 2 et 3 septembre ont eu lieu la réunion de la commission citoyenne du budget participatif de Villeurbanne. Plus de 300 projets ont été déposés lors de la dernière campagne du budget participatif. Parmi eux, plus de 150 ont été déclarés éligibles.

Trente habitants membres de la commission citoyenne se réunissent pour évaluer les projets et leur attribuer des notes sur 20 points, selon quatre critères : si le projet est concret, suffisamment précis pour faire l'objet d'une évaluation ; si le projet va avoir un impact sur la population villeurbannaise ; s'il est ancré dans le territoire et capable de mobiliser les habitants ; s'il peut améliorer la vie des habitants. A l'issue de cette réunion, 59 projets seront présélectionnés, en plus de projets présélectionnés par les conseils de quartiers. La prochaine phase sera l'étude de faisabilité menée avec l'équipe de techniciens et techniciennes de la Ville.

Améliorer le cadre de vie

Lancé en 2021, le budget participatif de la Ville de Villeurbanne concrétise une volonté de la municipalité en renforçant la participation des habitants afin qu’ils prennent part à la vie de leur ville, en leur donnant le pouvoir d’agir. Les Villeurbannais peuvent présenter des idées pour améliorer leur cadre de vie et voter pour les projets qu’ils souhaitent voir se réaliser.