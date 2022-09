La SPA de Lyon organise sa braderie-brocante

La SPA de Lyon fait sa rentrée avec une première braderie organisée dans son refuge de Brignais ce mercredi 7 septembre après-midi.

A partir de 14 h, la SPA de Lyon invite à un après-midi solidaire, mercredi 7 septembre, au local des fêtes du refuge de Brignais. Pour l'occasion, il sera possible de chiner des articles d’occasion à tous petits prix : électroménager, linge de maison, vêtements, bijoux, sacs, jeux et jouets, rayon librairie et musique, articles pour animaux...

Cet événement marquera le début d'une série de braderies-brocantes organisées chaque mois au profit d'animaux abandonnés. La majorité des articles proposés sont offerts par des particuliers mais en bon état. Pour apporter des articles à son tour, il est nécessaire de se présenter au local Brocante situé 6, rue de l'Industrie le mercredi, en dehors de la brocante mensuelle. La vente est par ailleurs réservée aux personnes adhérentes de la SPA.