Une nouvelle commune de la Métropole de Lyon passe en ville 30

Lyon est passé en ville 30 fin mars 2022. C'est désormais au tour de Champagne-au-Mont-d'Or de passer en ville 30.

Après Oullins, Poleymieux, ou encore Lyon, c'est au tour de Champagne de passer en "ville 30" d'après des indiscrétions du Progrès.

Qu'est-ce-que c'est la "ville 30" ? "La ville 30, pour rappel, c'est inverser la logique. Se dire, 30km/h, c'est la base en ville. Et quelques axes, des grands axes, sélectionnés qui restent à 50 km/h. Ce n'est pas comme une zone 30 où on définit une petite zone où la limitation de vitesse est à 30km/h. La logique est inversée", résumait Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon aux mobilités, à la logistique urbaine et aux espaces publics, il y a quelques semaines.

La Métropole de Lyon a comme ambition qu'en 2026, à la fin du mandat des écologistes, deux tiers des habitants de la Métropole vivent dans une commune passée en "ville 30".

Lire aussi : Réduction de la vitesse : Lyon va passer en "ville 30" en 2022, qu'est-ce que ça veut dire ?