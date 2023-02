Les consignes Vinted arrivent à Lyon

L'entreprise dédiée aux habits de seconde main lance fin février 25 points de dépôt et de retrait à Lyon.

Après Paris en juin 2022, Lyon sera la deuxième ville de France à accueillir les consignes "Vinted Go" et ce dès le 25 février, comme vient de le dévoiler l'application de ventes de vêtements de seconde main en ligne, qui avaient annoncé en décembre cette implantation prochaine. Les consignes seront installées chez des partenaires – 5àsec, Carrefour, Casino, Nap Group (Maison de la presse et Point Plus), Nhood, Ceetrus, Carmila ou Franprix.

Plus de 2000 en France en 2023

L'idée est donc d'offrir un nouveau mode de livraison aux "vinties", qui choisiront un poing où venir déposer ou chercher leur colis : l'objectif affiché par l'entreprise lituanienne est de faciliter l'opération – l'étiquette pourra être imprimée directement à la consigne – de diminuer les émissions par rapport aux livraisons à domicile et de créer de l'emploi dans les régions concernées par l'implantation des Vinted Go.

Au cours de l'année, la société prévoit d'ouvrir plusieurs centaines de ces points dans la métropole lyonnaise. Les Vinted Go doivent aussi se déployer ailleurs en France, à Lille et prochainement à Marseille – plus de 2000 devraient voir le jour dans le pays d'ici la fin 2023.