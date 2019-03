Une marche pour le climat à Lyon en mode "résistance" le 16 mars

Une nouvelle marche pour le climat est organisée à Lyon ce samedi 16 mars, en convergence avec "les jeunes, actifs, profs et Gilets jaunes". Le mot d'ordre est symbolique : "entrons en résistance".

Après plusieurs mobilisations qui ont réuni à chaque fois plus de 10 000 personnes à Lyon, la marche pour le climat hausse le ton. Ce samedi 16 mars, une nouvelle action est organisée à Lyon sous les mots d'ordre : "État d'urgence climatique et social. Entrons en résistance". Cette nouvelle journée de mobilisation se fera en convergence avec "les jeunes, actifs, profs et Gilets jaunes".

La manifestation partira à 15 heures du Palais de Justice, pour faire suite au recours de l'Affaire du Siècle (lire ici), avant de se diriger vers la métropole de Lyon. Lors du parcours, plusieurs actions de désobéissance civile "non-violentes" seront organisées.

La marche pour le climat qui jouit pour l'instant d'une excellente réputation en matière de manifestation grand public où les familles sont présentes, passe donc dans un registre et une rhétorique plus musclée. L'ampleur de la mobilisation samedi et le déroulé du cortège seront donc un juge de paix pour savoir où va désormais la marche. La veille, une grève scolaire pour le climat sera également organisée à Lyon (lire ici).