Une manifestation contre le racisme ce dimanche à Lyon 

Après le meurtre d’Aboubakar Cissé dans une mosquée du Gard, une manifestation contre le racisme se tiendra dès 15 heures sur la place des Terreaux ce dimanche.

"Le meurtre d’Aboubakar Cissé dans une mosquée du Gard n’est ni un accident ni un fait divers. C’est le produit de plusieurs décennies de discours haineux, de lois d’exception, d’humiliations publiques contre les musulmanes et musulmans de ce pays", écrit le collectif On s’en mêle 69 sur son compte Instagram. À son appel, ainsi que plusieurs syndicats et collectif, une manifestation est organisée ce dimanche 11 mai dès 15 heures sur la place des Terreaux (1er arr.).

"Des politiques racistes qui se poursuivent alors que nous pleurons encore Aboubakar", estiment encore les différents collectifs. Et ajoute : "Nous ne pouvons rester silencieux. Il nous faut marcher, nous mobiliser, nous organiser."

La manifestation appelle donc à la mobilisation pour "tous ceux que l’on voudrait effacer" et pour "dire que la dignité et les droits des musulmans ne sont négociables."