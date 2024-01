Une manifestation contre la loi immigration prévue à Lyon ce dimanche

En opposition à la loi immigration, les syndicats appellent à la mobilisation nationale le 21 janvier. A Lyon, elle débutera Place Bellecour.

Depuis son adoption le 19 décembre dernier, la loi immigration fait face à une levée de boucliers du côté des syndicats, associations et partis politiques. Par conséquent, la CGT appelle le monde du travail à se mobiliser dimanche 21 janvier "pour exiger que le président de la République ne promulgue pas la loi".

Une manifestation est donc organisée à Lyon au départ de la Place Bellecour et en direction de la préfecture du Rhône. Seront notamment mobilisées les associations Oxfam, SOS Racisme et Forum Réfugiés, ainsi que les syndicats de la CGT, la CFDT ou encore FO. De plus, des représentations du Parti socialiste, du Parti communiste français, de la France insoumise et d'Europe écologie les Verts manifesteront dans tout le pays.

Une loi qui "remet en cause les principes républicains"

Selon les organisations syndicales, la loi sur l'immigration reprend les principales propositions du Rassemblement national, parti présidé par Jordan Bardella. Son contenu serait par conséquent xénophobe, irait à l'encontre des femmes et des familles, ainsi que des travailleurs étrangers. La CGT du Rhône considère ainsi que "l'immigration ne coûte pas. C'est au contraire une richesse pour notre pays", indique le syndicat dans un communiqué.

Grâce à cette mobilisation nationale, les syndicats espèrent obtenir la non-promulgation de la loi. Ils souhaitent également peser sur les décisions du Conseil constitutionnel et obtenir une régularisation de droit de tous les travailleurs sans papiers.

