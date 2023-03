Des rafales à plus de 80 km/h attendues à Lyon, les grands parcs fermés

Les quatre grands parcs de Lyon sont fermés cet après-midi en raison des fortes rafales de vent qui balayent la ville ce vendredi 31 mars.

Ça souffle ce vendredi 31 mars entre Rhône et Saône. Depuis le début d’après-midi, des rafales à plus de 50 km/h sont enregistrées à Lyon et elles devraient encore se renforcer d’ici la fin de journée. Des bourrasques soufflant à plus de 80 km/h sont notamment attendues sur les coups de 17 heures, avant l’arrivée d’une perturbation orageuse.

Par mesure de prudence, la mairie a donc décidé de fermer les grands parcs de Lyon. Une mesure qui vise à éviter les accidents liés à de potentielles chutes d'arbres dans les parcs de la Tête d'Or, de la Cerisaie, de Gerland et Blandan.