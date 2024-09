Une journée pluvieuse et venteuse ce jeudi à Lyon

C'est une journée très humide qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce jeudi.

Au lendemain d'une journée où le vent soufflait déjà fort dans la région lyonnaise, le vent de sud sera encore très intense ce jeudi matin. Un vent qui amènera un front ondulant avec des pluies plus actives dès la fin de matinée et jusqu'en soirée. Et une journée qui s'annonce très humide.

Côté température il fait 18 degrés ce jeudi matin mais le thermomètre ne dépassera pas les 20 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement plus faible que les normales de saison avant le retour du soleil vendredi.