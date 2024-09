Rillieux-la-Pape : un jeune gravement blessé par un coup de couteau

Une dispute a éclaté entre plusieurs personnes ce mardi 24 septembre à Rillieux-la-Pape avenue des Nations-Unies.

Une dispute entre deux lycéennes qui habitent dans le même immeuble de la commune semble être à l'origine de l'altercation selon nos confrères du Progrès.

Des proches des deux jeunes filles se sont mêlés de la dispute et une violente altercation a eu lieu dans les parties communes d'un immeuble. C'est à ce moment là qu'un individu, un homme âgé de 36 ans et connu des services de police, a sorti un couteau et a porté plusieurs coups à trois jeunes qui tentaient de s'interposer.

L'un d'eux a été gravement blessé et transporté à l'hôpital tandis que le suspect a été interpellé peu après les faits et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour comprendre précisément le déroulé des faits.