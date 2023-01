Une journée nuageuse vendredi 6 janvier à Lyon 

Le temps devrait être globalement couvert ce vendredi 6 janvier dans l’agglomération lyonnaise, où les températures atteindront 12°c.

La baisse des températures enregistrée en début de semaine s’est stabilisée et ce vendredi il fera encore 12°c en milieu d’après-midi, c’est plus de 5°c par rapport aux moyennes de saison. Dans la matinée le thermomètre devrait osciller entre 9 et 10°c et dans la soirée les températures se situeront plutôt autour de 7 à 8°c.

Du côté du ciel, le soleil devrait faire une brève apparition dans la matinée, avant d’être voilé par une épaisse couche nuageuse qui ne devrait guère désépaissir de la journée.