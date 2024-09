Dans un long post sur ses réseaux sociaux, Bruno Bernard a épinglé le gouvernement et le ministère de l'Intérieur. Le président de la Métropole de Lyon veut pouvoir pérenniser les caméras piétons sur les agents TCL.

Et si le sujet des caméras dans l'espace public n'était pas le prérequis des partis de droite ? Dans un long post publié cette semaine sur ses réseaux sociaux, Bruno Bernard a regretté la fin "précipitée des caméras piétons au 1er octobre 2024 parce que le gouvernement n'a pas fait son travail".

"On marche sur la tête"

Utilisées dans les transports en commun lyonnais depuis 2021, les caméras piétons étaient portées par les agents dans le cadre d'une expérimentation prévue par la loi. "Sauf que le gouvernement n'a pas pérennisé le dispositif ! Résultat : nous n'avons plus le droit de recourir à ces caméras au 1er octobre 2024", explique le président de la Métropole. "On marche sur la tête" s'emporte même Bruno Bernard.

😡 La fin précipitée des caméras piétons au 1ᵉʳ octobre 2024 parce que... Le gouvernement n'a pas fait son travail ‼️



On marche sur la tête ⁉️



Depuis 2021, nous avons installé des caméras piétons pour nos agents dans le cadre d'une expérimentation prévue par la loi.



Sauf… pic.twitter.com/xolKdGQNwz — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) September 26, 2024

Un dispositif "pour protéger à la fois les agents et les usagers" et qui aurait permis de diminuer de 32% les arrêts de travail des agents pour des motifs de sécurité, détaille la Métropole. "Comment accepter que, par manque d’anticipation et d’organisation, nous soyons aujourd’hui obligés de suspendre un dispositif aussi efficace ? C’est tout simplement irresponsable" poursuit l'élu écologiste.

Une problématique seulement pour les réseaux de transports

Avant de s'adresser directement au ministère de l'Intérieur et à Bruno Retailleau pour "agir immédiatement pour empêcher l'arrêt de l'utilisation" des caméras. Le nouveau ministre de l'Intérieur, désigné la semaine dernière par Michel Barnier, a fait du rétablissement de l'ordre son cheval de bataille. "Il est inadmissible que notre sécurité soit mise à mal par l'incompétence gouvernementale sur ce sujet" conclut Bruno Bernard.

A lire aussi : Les policiers municipaux de Lyon équipés de caméras piétons

Questionnée par Lyon Capitale, la Ville de Lyon explique elle que cette problématique s'applique exclusivement dans les réseaux de transports. Les caméras portées par les policiers municipaux à Lyon pourront être conservées après le 1er octobre 2024.

A lire aussi : Sécurité : Villeurbanne se dote de caméras "piétons" pour enregistrer et constater des infractions