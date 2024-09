Le groupe de K-pop Ateez sera en concert à la LDLC Arena à Lyon en 2025.

Sans le cadre de sa tournée "Towards the light : will to power", le boys band sud-coréen de K-pop Ateez sera en concert à la LDLC Arena de Décines-Charpieu près de Lyon le 18 janvier 2025.

La prévente ouvrira le 10 octobre à 10 h et la mise en vente générale ouvrira quant à elle le 11 octobre à 10 h. À noter que le groupe passera également par Paris à La Défense Arena le 22 février 2025.