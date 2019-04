Une future rame du métro B est à Lyon : que va-t-elle changer ?

La première rame MPL16 de la ligne de métro B est arrivée à Lyon. D'autres suivront apportant de nombreuses nouveautés sur le réseau TCL.

Même sous la pluie, elle affiche un rouge éclatant. La première rame MPL 16 du métro B est arrivée à Lyon ce jeudi soir. Elle sera prochainement mise en test sur la ligne B et rejointe par d'autres rames de la même génération. Elles remplaceront les autres rames en 2020 lors de l'automatisation de la B. MPL16 marque une petite révolution à Lyon puisqu'il s'agit d'une rame sans conducteur, entièrement climatisée et permettant la libre circulation entre les voitures.

Le déploiement de 18 MPL16 fin 2020 entraînera une augmentation de l'offre de 30 %, tandis que les anciennes rames iront renforcer la ligne A qui verra sa capacité augmenter de 12 %. En 2021, ce sont quatre MPL16 supplémentaires qui rouleront sur la B, avec la possibilité d'avoir des trains longs composés de deux rames, soit, un total de 650 passagers contre 325 en temps normal. Deux ans plus tard, avec l'extension, la ligne B ira jusqu'aux Hôpitaux-Sud Saint-Genis-Laval et huit rames de plus seront déployées. À terme, la capacité de la ligne B sera ainsi augmentée de 50 %. Par ailleurs, des rames MPL16 équiperont également la ligne D dès 2023.

À partir de la rentrée 2019, les stations du métro de Lyon seront équipées en 4G. Cette dernière arrivera plus tard dans les tunnels avant la fin de l'année comme nous l'annoncions mi-avril (lire ici). Enfin, le week-end, les métros rouleront jusqu'à deux heures du matin.