Législatives : Candidats, enjeux… Tout savoir sur la 12e circonscription du Rhône

A quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux du scrutin, circonscription par circonscription. Zoom sur la 12e.

La 12e circonscription constitue la première couronne de la banlieue ouest de Lyon. Elle intègre les communes d'Oullins-Pierre-Bénite, Sainte-Foy-lès-Lyon, Irigny, Francheville, Craponne ou encore Tassin-la-Demi-Lune. Créée en 1988, elle n'a connu que deux députés : le RPR Pascal Charmot de 1988 à 2017 et Cyrille Isaac-Sibille (Modem) depuis 2017.

Les six candidats de la 12e circonscription

Cyrille Isaac-Sibille (MoDem / Renaissance)

Clémence Luisier (RN)

Cécile Faurite (Lutte ouvrière)

Pascal Charmot (LR)

Lucie Gaillot Durand (EELV / Front Populaire)

Noémie Gallice (Reconquête)

Les résultats des précédents scrutins :

Élections européennes 2024

Rassemblement national : 22,12%

Renaissance : 18 %

Parti socialiste : 15,4%

Les Républicains : 12%

LFI : 10%

Reconquête : 6,5%

Les Écologistes : 6,6%

Premier tour des élections législatives 2022 :

Cyrille Isaac-Sibille (Ren) : 30,7%

Jean-François Baudin (Nupes) : 23%

Jérôme Moroge (LR) : 22,1%

Elodie Annnani (RN) : 10,6%

Second tour des élections législatives 2022 :

Cyrille Isaac-Sibille (Ren) : 62,9%

Jean-François Baudin (Nupes) : 37,1%

Le territoire de 12e circonscription continue sociologiquement de pencher à droite. La majorité présidentielle et Les Républicains y ont réalisé des scores supérieurs à leur moyenne nationale. La 12e ne verse, en revanche, pas dans les extrêmes même s'ils y ont réalisé des scores qui pourraient leur permettre de se maintenir au second tour : 22% pour le RN et 6,5% pour Reconquête aux dernières élections européennes. Le choix de l'électorat de droite sera intéressant à suivre entre la majorité présidentielle avec le député sortant Modem Cyrille Isaac-Sibille et le maire LR de Tassin-la-Demi-Lune Pascal Charmot. Sans effet vote utile, les deux pourraient être exclus du second tour. Alors qu'ils seront paradoxalement les favoris le 7 juillet en cas de triangulaire comme de duel. Dans la 12e circonscription, la gauche a obtenu 33,7% des suffrages. A l'image de la France, mais dans des proportions différentes, la 12e circonscription se structure en trois blocs à peu près équivalents.